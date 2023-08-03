Реал та Ювентус зустрілися в товариському матчі під час свого турне в США.

Товариська зустріч

Ювентус – Реал – 3:1

Голи: Кін, 1, Веа, 20, Влаховіч, 90+5 – Вінісіус, 38

Реал та Ювентус продовжують готуватися до старту сезону 2023/24. Мадридці в минулому матчі поступилися Барселоні (0:3), а Ювентус в серії пенальті обіграв Мілан.

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З перших секунд матчу у "вершкових" почалися проблеми. Вже на першій хвилині після красивої атаки Мойзе Кін відкрив рахунок. Через короткий проміжок часу у Реала була нагода зрівняти цифри на табло. Дальній удар Вінісіуса парирував Щенсни, а Беллінгем не зміг підлаштуватися під м'яч на добиванні. В середині першого тайму син володаря "Золотого м'яча" Джорджа Веа, Тімоті, вперше забив за нову команду. Втім, Вінісіусу вдалося скоротити відставання Реала.

По перерві підопічні Карло Анчелотті спробували відігратись, однак надійна гра голкіпера Ювентуса не дала змоги забити. Натомість мадридці пропустили третій гол вже в компенсований час. Тібо Куртуа невпевнено зіграв і від його ноги м'яч залетів у сітку після удару Влаховіча. Зазначимо, що Анчелотті так і не випустив на поле українця Андрія Луніна.