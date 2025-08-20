Мадридський Реал не мав права на осічку з Осасуною. По-перше, тому що це був перший матч у новому чемпіонаті. По-друге, тому що зустріч проходила на Бернабеу. По-третє, тому що Барселона свій поєдинок у турі виграла. На жаль, під таке важливе завдання Хабі Алонсо не випустив Луніна – Андрій під його керівництвом ще ніколи не виходив у офіційних турнірах.

Зате вийшли літні новачки. З Александером-Арнольдом і Хейсеном "бланкос" встигли познайомитись на клубному ЧС-2025, а проти Осасуни дебютував екс-партнер Трубіна по Бенфіці – лівий фулбек Каррерас. Вінгер Мастантуоно потрапив у запас. Також важливим було повернення Мілітао у старт і Карвахаля в заявку.

Як і очікувалось, памплонці виставили проти Реала "автобус". До перерви гості завдали всього один постріл по володіннях Куртуа – це Будімір зачепився за несподіваний відскок від Мілітао, несподівано опинившись на лінії штрафного з м'ячем. Анте розгубився й пробив у рекламний щит..

Підопічні Хабі Алонсо володіли м'ячем 78% часу, завдавши 10 ударів і виконавши 20 дотиків у карному майданчику. Втім, сумарна гострота склала всього 0,36 очікуваних голів. Наваррці добре захищали площину воріт – у периметрі доводилось пробивати з незручних позицій і поспіхом. Частину цих спроб заблокували, але Мбаппе міг відзначитись голом, ледь не закрутивши м'яч з місця під дальню стійку.

Ще два постріли, які претендували на гол, пройшли з дальньої дистанції. Мілітао міг забити, вгативши з 33-х метрів у лівий нижній кут – Еррера парирував!

Хейсен з аналогічної відстані пробивав у протилежний кут. Еррера знову виручив Осасуну!

Крім того, у першому таймі на пенальті претендував Вінісіус, який впав у карному майданчику після контакту з Бойомо. Арбітр проігнорував цей епізод. Такі 11-метрові зараз не ставлять.

Другий тайм виявився ще гіршим. Осасуна нічого цікавого так і не створила, а Реал продовжував стерильне домінування. При 61% володіння мадридців провели 7 ударів, награвши на 1,13 очікуваних голів – але якщо відняти стандарти, то залишиться всього 0,19 xG.

Фактично, все було завершено все через п'ять хвилин по перерві, коли Мбаппе влетів на правий край карного майданчика. Крус зрізав Кіліана у підкаті, арбітр без вагань призначив пенальті, а сам француз впевнено його реалізував – 1:0!

Окрім гола, пригадується тільки простріл Мбаппе на 11 метрів під замикання Чуамені (Бойомо заблокував) та подача з кутового, яку замкнув він же (м'яч пройшов над хрестовиною). Зате на поле повернувся Карвахаль, а Мастантуоно непогано дебютував. Саме він подавав на Орельєна з корнера – а наприкінці зустрічі Франко пробивав з гострого кута (без проблем для Еррери).

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Реала. Іспанські гранди починають чемпіонат з набору трьох очок, однак "вершкові" зробили це куди менш впевнено.

