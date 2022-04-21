Нова суддя мадридського суду Софія Хіль скасувала рішення, винесене її попередником, у якому йшлось про заборону УЄФА карати Реал, Барсу і Юве. Про це інформує La Gazzetta dello Sport.

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Три клуби вже оголосили, що подадуть апеляцію. Втім, вирок означає, що Союз європейських асоціацій відновлює розслідування щодо колективів. Це може призвести до нових санкцій. Раніше УЄФА ухвалював рішення про штраф у розмірі 100 млн євро і виключення на 1-2 роки з єврокубків.

Очікується, що судовий процес буде продовжений на засіданні 14 червня, на ньому Реал, Барселона та Ювентус мають бути присутніми.

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