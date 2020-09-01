Реал, Барселона та ще 2 гранди стартують в Ла Лізі пізніше – завинили єврокубки
Ла Ліга пішла на поступки грандам іспанського футболу – їхні стартові поєдинки в чемпіонаті Іспанії перенесли.
Реал, Барселона, Атлетіко та Севілья зіграють свої поєдинки стартового туру чемпіонату Іспанії пізніше за інших, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.
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Таке рішення було прийняте через участь клубів у єврокубках – їм довелось грати у серпні. Першим стартує Реал, який зупинився на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – мадридці зіграють у 2 турі проти Реал Сосьєдада.
Барселона та Атлетіко розпочнуть з 3-го туру Ла Ліги. Поки невідомо, коли стартуватиме в чемпіонаті Іспанії Севілья – андалусійці мають зіграти у матчі за Суперкубок Іспанії 24 вересня.
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