Реал, Барселона, Атлетіко та Севілья зіграють свої поєдинки стартового туру чемпіонату Іспанії пізніше за інших, повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

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Таке рішення було прийняте через участь клубів у єврокубках – їм довелось грати у серпні. Першим стартує Реал, який зупинився на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – мадридці зіграють у 2 турі проти Реал Сосьєдада.

Барселона та Атлетіко розпочнуть з 3-го туру Ла Ліги. Поки невідомо, коли стартуватиме в чемпіонаті Іспанії Севілья – андалусійці мають зіграти у матчі за Суперкубок Іспанії 24 вересня.

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