Бельгієць відмовився підписувати новий контракт з "лисами", а чинний завершується у червні 2023 року, інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Ман Сіті випереджає ПСЖ і Реал у боротьбі за Холанда – "містяни" мають родинний козир і вже назбирали гроші на трансфер

Лестер буде змушений розглядати пропозиції вже цього літа, щоб не втрачати Тілеманса безкоштовно. Одного з найкращих центрхавів АПЛ сватали у Барселону, Реал та МЮ. Тепер усі претенденти спробують "вибивати" знижку, маючи серйозний аргумент для тиску на Лестер.

Нагадаємо, "лиси" платили Монако за Тілеманса 45 млн євро. У поточному сезоні півзахисник провів 27 матчів, в яких оформив 6 голів та 3 асисти.

Маліновський проти улюбленого топа, екс-динамівець і Челсі в битві за титул, дербі Барселони – топ-матчі вікенду