За трансфер бельгійця позмагаються Реал, Барселона та Манчестер Юнайтед, інформує AS з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.

Барселона готується до повернення своєї екс-зірки – гравець провалився в АПЛ

Зазначається, що перехід Тілеманса в МЮ залежить від того, чи залишиться у команді Поль Погба. Потенційна сума трансферу не називається, але портал Transfermarkt оцінює хавбека у 55 млн євро.

До слова, у поточному сезоні Тілеманс зіграв у 4 матчах, у яких записав 1 гол. Наприкінці минулої кампанії саме класний постріл Юрі дозволив Лестеру тріумфувати в Кубку Англії.

ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021