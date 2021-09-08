Реал, Барселона та Манчестер Юнайтед вишикувались у чергу за зіркою Лестера
Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс потрапив до списку інтересів одразу трьох європейських грандів.
За трансфер бельгійця позмагаються Реал, Барселона та Манчестер Юнайтед, інформує AS з посиланням на журналіста Фабріціо Романо.
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Зазначається, що перехід Тілеманса в МЮ залежить від того, чи залишиться у команді Поль Погба. Потенційна сума трансферу не називається, але портал Transfermarkt оцінює хавбека у 55 млн євро.
До слова, у поточному сезоні Тілеманс зіграв у 4 матчах, у яких записав 1 гол. Наприкінці минулої кампанії саме класний постріл Юрі дозволив Лестеру тріумфувати в Кубку Англії.
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