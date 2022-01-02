Президенти Барселони, Реала та Ювентуса нещодавно зустрічалися для обговорення відродження Суперліги, стверджує Financial Times.

Суперліга може розширитися до 140 клубів – українські команди мають шанс приєднатися до проекту

Лише ці 3 клуби публічно не відмовлялись від проекту після його провалу у квітні цього року. Нова спроба запуску планується вже у 2022-му. Барса, Реал та Юве заручилися підтримкою європейських судів, однак жорсткі санкції УЄФА досі лякають інші клуби.

Нагадаємо, 12 європейських клубів оголосили про створення Суперліги, яка мала стати прибутковим турніром виключно для "футбольної еліти". Втім, 9 учасників покинули проект вже через 2 доби під жорстким тиском УЄФА та ортодоксальних фанатів.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу