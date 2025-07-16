Лука Модріч вже перебрався в Мілан, а тепер настала черга провести Лукаса Васкеса. Реал на офіційному сайті повідомив, що завтра (17 липня) відбудеться церемонія прощання з 34-річним іспанцем. Початок о 13:00 за місцевим часом.

Модріч офіційно перейшов до Мілана

Лукас Васкес приєднався до Реала у 2007 році, коли йому було всього 16, і пройшов усі рівні молодіжної системи мадридців. Після оренди в Еспаньйолі він дебютував за першу команду "вершкових" у вересні 2015 року. Відтоді він провів за Реал 402 матчі, виграв 23 титули (5 ЛЧ, 5 Клубних чемпіонатів світу, 4 Суперкубки УЄФА, 4 Ла Ліги, один Кубок Іспанії та 4 Суперкубки Іспанії), а також дослужився до звання одного з капітанів.

"Лукас Васкес зразково представляє цінності мадридського Реала, що зробило його одним із найулюбленіших гравців наших уболівальників. Лукас символізує наполегливу працю, цілеспрямованість, скромність та переможний дух, необхідні для успіху в цій футболці. Він – гравець, який заслужив прихильність та визнання всіх уболівальників клубу. Реал є і завжди буде його домівкою", – Флорентіно Перес високо оцінив вже екс-гравця клубу.

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