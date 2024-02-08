Реал – Жирона: Довбик дав новий сигнал щодо своєї участі в битві лідерів Ла Ліги
Артем Довбик докладає усіх зусиль, щоб встигнути до надважливого матчу проти Реала.
Прес-служба Ла Ліги опублікувала світлину українця на тренуванні Жирони. Щоправда, це можуть бути лише індивідуальні заняття.
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Клуб жодних нових заяв щодо стану Довбика не робив. Матч проти Реала відбудеться 10 лютого, тому у найкращого бомбардира каталонців ще є кілька днів у запасі. Жирона відстає від мадридців усього на 2 очки, маючи шанс вирватися на вершину Ла Ліги.
Нагадаємо, Довбик пропустив матч проти Реал Сосьєдада, який завершився нульовою нічиєю.
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