Артем Довбик докладає усіх зусиль, щоб встигнути до надважливого матчу проти Реала.

Прес-служба Ла Ліги опублікувала світлину українця на тренуванні Жирони. Щоправда, це можуть бути лише індивідуальні заняття.

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Клуб жодних нових заяв щодо стану Довбика не робив. Матч проти Реала відбудеться 10 лютого, тому у найкращого бомбардира каталонців ще є кілька днів у запасі. Жирона відстає від мадридців усього на 2 очки, маючи шанс вирватися на вершину Ла Ліги.

Нагадаємо, Довбик пропустив матч проти Реал Сосьєдада, який завершився нульовою нічиєю.

Dovbyk back in training ahead of #RealMadridGirona in the Bernabéu on Saturday #LALIGATV pic.twitter.com/xqysING89n — LALIGA TV (@LaLigaTV) February 7, 2024

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