"Реал – захисник агресорів": фанати Алавеса влаштували бунт проти скандальної зірки мадридців
Захисника Реал Рауля Асенсіо чекає палкий під час матчу Ла Ліги.
"Вершкові" зіграють на виїзді проти "славних". Перед матчем команд в околицях Мендісорроси з'явилися плакати націлені на Рауля Асенсіо.
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"Реал Мадрид – захисник агресорів" і "Забирайтеся звідси" – такі гасла написані на брошурі, яку вболівальники Алавеса розвісили по всьому стадіону. Варто нагадати, що Рауля Асенсіо звинувачують у розповсюдженні відвертого відео сексуального характеру за участю неповнолітньої дівчини.
Стартовий свисток матчу Алавес – Реал пролунає о 17:15 за київським часом.
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