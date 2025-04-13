"Вершкові" зіграють на виїзді проти "славних". Перед матчем команд в околицях Мендісорроси з'явилися плакати націлені на Рауля Асенсіо.

Реал готує грандіозне пограбування Ліверпуля – мадридці спробують поцупити двох зірок і чекають Трента

"Реал Мадрид – захисник агресорів" і "Забирайтеся звідси" – такі гасла написані на брошурі, яку вболівальники Алавеса розвісили по всьому стадіону. Варто нагадати, що Рауля Асенсіо звинувачують у розповсюдженні відвертого відео сексуального характеру за участю неповнолітньої дівчини.

Стартовий свисток матчу Алавес – Реал пролунає о 17:15 за київським часом.

Барселона втримала інфарктну перемогу над Леганесом – відірватись від Реала дозволив автогол