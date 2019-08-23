Реал – Вальядолід: Лунін потрапив у заявку на гру та має право дебютувати проти власної команди

Вальядолід оприлюднив заявку команди на матч проти Реала у 2 турі Ла Ліги.

Український голкіпер Андрй Лунін потрапив до списку з 18 футболістів, які включені у заявку Вальядоліда на матч 2 туру Ла Ліги проти Реала.

Лунін зможе взяти участь у матчах проти Реала

Раніше футболісти, орендовані у мадридського клубу, не могли виходити на поле у матчах проти власної команди. Проте з цього сезону Реал відмовився від цього правила.

До слова, у матчі першого туру чемпіонату Іспанії між Вальядолідом та Бетісом Андрій Лунін не вийшов на поле, просидівши всю гру на лаві для запасних.

Зауважимо, що поєдинок другого туру Ла Ліги, у якому Реал прийматиме Вальядолід, відбудеться завтра, 24 серпня. Початок запланований на 20:00.

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