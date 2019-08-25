Реал несподівано втратив очки із Вальядолідом. Андрій Лунін просидів у запасі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Іспанія. Ла Ліга, 2 тур

Реал – Вальядолід – 1:1

Голи: Бензема, 82 – Гвардіола, 88

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Мадридський Реал вдома приймав Вальядолід у рамках 2 туру Ла ЛІги. Лунін попри можливість зіграти у поєдинку проти клубу, якому належить, залишився в запасі. "Вершкові" також вперше з травня 2017 року випустили у старті Хамеса Родрігеса.

Реал прогнозовано контролював м'яч, а гості шукали своє щастя на контратаках. Після виходу на поле Вінісіуса та Йовіча "королівський клуб" додав в атаці, що втілилось у гол Каріма Бензема, який ефектно пробив з розвороту. Але Реал не зміг втримати переможний результат. Під час однієї з небагатьох контратак Серхі Гвардіола вирвався на побачення з Тібо Куртуа і пробив під ним.

Після 2 туру в активі обох колективів по 4 очки.