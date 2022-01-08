"Нам належить зіграти з командою, яка видала хороший відрізок та підготовлена якісно. Ми хочемо знову грати так, як це робили до Різдва. Ми у досить гарній формі, до складу повернулися певні футболісти, і ми зосереджені на тому, щоби взяти три очки.

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Говорити, що Реал залежить від Вінісіуса, це перебір. Це гравець, який чудово провів першу частину сезону і допоміг нам досягти низки перемог, як і Бензема та Мілітао. Звичайно, Віні важливий для нас, зараз він повернувся і перебуває у хорошій формі, всі раді цьому.

Азару зараз не вистачає впевненості, яку він демонстрував раніше. Він усе ближче до оптимального стану, і, сподіваюся, ми скоро це побачимо і на полі", – цитує Анчелотті сайт мадридців.

Реал впевнено лідирує у Ла Лізі, випереджаючи найближчого переслідувача (Севілью) на 5 очок. Валенсія – 9-та.

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