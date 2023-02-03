Реал легко мав вигравати вже до перерви, але не реалізував жоден зі своїх моментів. Коли ж Рюдігер таки забив, то відеоповтор зафіксував фол Бензема на подачі кутового.

Реал переміг Валенсію, скоротивши відставання від Барси до 5 очок – шедевр Асенсіо прикрасив ювілейний матч Анчелотті

Після відпочинку "вершкові" вирішили усі питання за 2 хвилини. Спочатку Асенсіо відзначився фірмовим обвідним ударом, а Вінісіус на швидкості відірвався від захисників і покотив низом повз Мамардашвілі. Обом асистував Карім Бензема. Догравала Валенсія в меншості, оскільки Габріель Пауліста отримав пряму червону за брутальний фол проти Вінісіуса. Перемога над кризовими "кажанами" дозволила Реалу скоротити відставання від Барси до 5 очок.