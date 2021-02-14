Реал досить швидко вийшов вперед у рахунку, коли Бензема отримав м'яч перед штрафним та пробив з-під захисника точно у дальній кут. Мадридці продовжили атакувати та подвоїли перевагу перед перервою – після класної комбінації правим флангом Васкес опинився у штрафному та викотив м'яч під удар Кроосу. В другій половині Реал був ближчий до розгрому, аніж Валенсія до гола престижу, але рахунок залишився незмінним.

Реал впевнено здолав Валенсію та повернув собі другу сходинку Ла Ліги

Таким чином, Реал набрав 49 очок та піднявся на друге місце, Валенсія з 24 пунктами опустилась на тринадцяту сходинку.