Шериф та його працівники сповна насолоджуються своїм історичними успіхом в Лізі чемпіонів.

Підопічні Вернидуба оформили перемогу 2:1 над Реалом, а СММ-відділ добивав мадридців вже після завершення поєдинку.

Сенсаційна перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Реал – Шериф – 1:2

У соцмережах Шерифа з'явився колаж, на якому корона суперника "переходить" на емблему молдовського клубу. "Без коментарів", – лаконічний допис під публікацією.

Додамо, що після двох турів Шериф з 6 очками очолює групу D. Реал з трьома пунктами йде другим, а Інтер та Шахтар замикають таблицю – в обох команд по одному очку.

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