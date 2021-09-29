Реал – Шериф: молдовський клуб по-королівськи потролив суперника після перемоги на Бернабеу
08:53 - Читать на русском
Шериф та його працівники сповна насолоджуються своїм історичними успіхом в Лізі чемпіонів.
завершено
Себастьєн Тілль 90’
90’ Себастьєн Тілль
Підопічні Вернидуба оформили перемогу 2:1 над Реалом, а СММ-відділ добивав мадридців вже після завершення поєдинку.
Сенсаційна перемога підопічних Вернидуба у відеоогляді матчу Реал – Шериф – 1:2
У соцмережах Шерифа з'явився колаж, на якому корона суперника "переходить" на емблему молдовського клубу. "Без коментарів", – лаконічний допис під публікацією.
Додамо, що після двох турів Шериф з 6 очками очолює групу D. Реал з трьома пунктами йде другим, а Інтер та Шахтар замикають таблицю – в обох команд по одному очку.
"Геніальний мужик": українське диво в ЛЧ віддаляє євровесну Шахтаря, або Хто міг би замінити Петракова
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter