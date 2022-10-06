"Це досвід для нас. Ми страждали від їхніх швидких переходів, тому що вони найкращі в цьому. І на ранніх стадіях ви могли помітити, як мої гравці трохи нервували, а це означало, що ми провалили кілька простих передач. Це було фатально проти Мадрида.

Ми визнаємо, що Реал заслуговував на перемогу. Вони могли б забити більше, але ми грали відважно та ризикували. Зрештою програли з різницею в один гол, але й могли вирвати нічию 2:2. Нам потрібно вірити, що якщо ми можемо так грати проти найкращих, то зможемо грати ще краще проти команд нижчого рівня.

Реал – Шахтар – 2:1 – відео голів та огляд матчу

У Варшаві наступного тижня буде багато українських уболівальників. Буде нелегко, але ми повинні показати, з чого ми зроблені. Ми спробуємо виграти, і в основі, знову ж таки, буде жорстка конкуренція. У нас, безсумнівно, талановиті, молоді гравці. Ми провели гідний матч і можемо продовжувати дивувати команди, як це зробили проти РБ Лейпциг та Селтіка.

Я підозрюю, що багато людей, які борються за свободу України, є вболівальниками Шахтаря. Найменше, що ми можемо для них зробити – це змусити їх пишатися, показати нашу боротьбу. Я думаю, що сьогодні ввечері буде багато гордих уболівальників Шахтаря, враховуючи те, як ми грали і як ми витримали цей матч", – цитує Йовічевіча офіційний сайт УЄФА.

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