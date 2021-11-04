Захисник Шахтаря Микола Матвієнко набрав найбільше балів (328) за версією Instat серед гравців Шахтаря у двобої з Реалом (1:2).

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Українець вишуканим пасом розпочав атаку "гірників", яка завершилась голом Фернандо. На другій сходинці цього рейтингу розташувався Алан Патрік (292 бали), третій – Додо (277).

Нагадаємо, Шахтар з одним заліковим балом замикає квартет D Ліги чемпіонів. Попереду на підопічних Де Дзербі очікують ще зустрічі з Інтером та Шерифом, які розташувались на другому та третьому місцях відповідно.

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