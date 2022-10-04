Іспанських журналістів здивував той факт, що дорога Шахтаря на кожен виїзний матч Ліги чемпіонів займає понад десять годин.

"Донецький Шахтар пережив справжню одіссею через війну в Україні, щоб поїхати до Мадрида і зіграти в матчі проти Реала в Лізі чемпіонів у середу", – пише El Mundo.

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"Українська команда не змогла здійснити всю поїздку літаком через обмеження повітряного простору в Україні та прибула у Барахас о 21:30 у понеділок після виїзду зі Львова вранці. Загалом донецький клуб витратив близько десяти годин на всю дорогу", – наголошується в матеріалі.

За інформацією джерела, зі Львова Шахтар дістався польського міста Жешув автобусом, і лише після чотиригодинної поїздки протяжністю 200 кілометрів гравці та тренери основної та молодіжної команд, які також зіграють з Реалом у Юнацькій лізі УЄФА, сіли на чартерний рейс у місцевому аеропорту.

Переліт до Мадрида триває ще чотири години, тож українська команда прибула на матч набагато втомленішою, ніж Реал, через всі ці обставини.

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