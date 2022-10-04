Реал – Шахтар: в Іспанії вражені труднощами, з якими стикаються українці перед матчами ЛЧ
Іспанських журналістів здивував той факт, що дорога Шахтаря на кожен виїзний матч Ліги чемпіонів займає понад десять годин.
"Донецький Шахтар пережив справжню одіссею через війну в Україні, щоб поїхати до Мадрида і зіграти в матчі проти Реала в Лізі чемпіонів у середу", – пише El Mundo.
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"Українська команда не змогла здійснити всю поїздку літаком через обмеження повітряного простору в Україні та прибула у Барахас о 21:30 у понеділок після виїзду зі Львова вранці. Загалом донецький клуб витратив близько десяти годин на всю дорогу", – наголошується в матеріалі.
За інформацією джерела, зі Львова Шахтар дістався польського міста Жешув автобусом, і лише після чотиригодинної поїздки протяжністю 200 кілометрів гравці та тренери основної та молодіжної команд, які також зіграють з Реалом у Юнацькій лізі УЄФА, сіли на чартерний рейс у місцевому аеропорту.
Переліт до Мадрида триває ще чотири години, тож українська команда прибула на матч набагато втомленішою, ніж Реал, через всі ці обставини.
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