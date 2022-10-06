Реал – Шахтар: УЄФА без сюрпризів обрав найкращого гравця матчу
Вінгер мадридців Родріго точно може записати собі в актив протистояння 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти донеччан.
Поєдинок завершився звитягою 2:1, але рахунок міг бути куди іншим – команди на двох завдали 47 ударів. Підвела реалізація.
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Найкращим гравцем зустрічі був названий Родріго. "Забив, віддав гольову передачу на Вінісіуса під час другого гола, створив шанси для Бензема та інших. Добре відпрацьовував в обороні", – обґрунтовує своє рішення УЄФА на офіційному сайті.
Для 21-річного бразильця це була 9 зустріч у сезоні. До цього він відзначився трьома голами й двома асистами у всіх турнірах.
Завдяки перемозі Реал набрав 9 залікових балів та закріпився на першій сходинці групи F. Шахтар залишився другим з чотирма очками. Матч-відповідь відбудеться вже 11 жовтня.
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