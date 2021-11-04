"Ми виконали велику роботу, щоб показати гідну гру.

Шедевр Бензема у ворота Шахтаря претендує на найкрасивіший гол туру Ліги чемпіонів

Чому програли? Уболівальники, ви маєте повне право поставити це питання. У причинах розбиратимемося разом із тренерським штабом – їх завжди багато. І повірте, ми зробимо все, щоб у майбутніх матчах були шляхи та можливості для перемог, а не ці та нові причини", – написав Степаненко в Insragram.

Після 4-х турів групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар лише з одним заліковим балом і примарними шансами на єврокубкову весну залишився на дні квартету D.

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