Вболівальники донецького клубу вже можуть придбати перепустки на поєдинок з іспанцями.

Як відомо, 3 листопада Шахтар проведе поєдинок 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Реала. Для того, аби підтримати українську команду на стадіоні Сантьяго Бернабеу, усі бажаючі можуть придбати квитки на матч, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Перепустки, які можна замовити тут, вартують 40 євро (1250 гривень). Вболівальники донецького клубу розташуються на секторах 631-633 мадридського стадіону.

Окрім квитка, треба буде надати сертифікат про вакцинацію або ПЛР-тест (72 години), а також мати медичну маску, в якій необхідно перебувати на трибуні. Вболівальників з температурою тіла вище 37 градусів на стадіон не пустять.

Нагадаємо, поєдинок між Реалом і Шахтарем стартує о 19:45.

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