Реал – Шахтар: Срна пояснив несподівану появу Мудрика у стартовому складі "гірників"
19:20 - Читать на русском
Директор з футболу Шахтаря Даріо Срна покладає великі надії на 20-річного Михайла Мудрика.
"Вихід Мудрика у стартовому складі – це не сюрприз для мене. Ми давно спостерігаємо за Мудриком, який росте, добре себе проявляє.
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Я переконаний, що сьогодні він продемонструє хорошу гру. Будуть помилки, але це помилки, які потрібно перетерпіти, ми всі через це пройшли. Мудрик потрапив до складу не тому, що когось бракує, а тому що він заслужив", – заявив Срна перед матчем.
Нагадаємо, Шахтар підходить до поєдинку проти Реала на дні своєї групи Ліги чемпіонів. Для збереження шансів на єврокубкову весу "гірникам" потрібно перемагати.
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