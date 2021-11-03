"Вихід Мудрика у стартовому складі – це не сюрприз для мене. Ми давно спостерігаємо за Мудриком, який росте, добре себе проявляє.

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Я переконаний, що сьогодні він продемонструє хорошу гру. Будуть помилки, але це помилки, які потрібно перетерпіти, ми всі через це пройшли. Мудрик потрапив до складу не тому, що когось бракує, а тому що він заслужив", – заявив Срна перед матчем.

Нагадаємо, Шахтар підходить до поєдинку проти Реала на дні своєї групи Ліги чемпіонів. Для збереження шансів на єврокубкову весу "гірникам" потрібно перемагати.

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