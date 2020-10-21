"Звичайно, хотілося б зіграти на Сантьяго Бернабеу за присутності уболівальників. Але ситуація у світі і Мадриді цього не дозволяє. Ми в однакових умовах з Реалом і спробуємо зіграти в свій футбол з топовим європейським суперником.

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Добре себе почуваю і дуже чекаю на матч. Будь-який футболіст мріє зіграти в ЛЧ. Я не виняток", – сказав Соломон в ефірі ТК Футбол 1.

Нагадаємо, поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться сьогодні, 21 жовтня, початок о 19:55. Також з "гірниками" в групі ЛЧ позмагаються Інтер та Борусія М.

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