Капітан "вершкових", схоже, не допоможе своїй команді в протистоянні з чемпіоном України.

34-річний центрбек Реала не займався разом з командою на ранковому тренуванні 20 жовтня. У загальній групі капітана "вершкових" не було.

Реал – Шахтар: "гірники" вирушили до Мадрида на матч Ліги чемпіонів практично без усіх лідерів

Це означає, що у поєдинку проти Шахтаря вихід на поле Серхіо Рамоса є практично виключеним. Вочевидь, капітана бережуть на Ель Класіко, яке пройде 24 жовтня в Барселоні, повідомляє AS.

Зазначимо, що у складі Шахтаря втрат куди більше – майже всі лідери "гірників" навіть не полетіли у Мадрид.

Поєдинок Реал Мадрид – Шахтар пройде 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.

Шахтар важко входить у сезон: тиск від Луческу, амбіції Срни і ще 5 причин