Зустріч між іспанською та українською командами пройде під посиленою охороною.

За безпеку на матчі 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між Реалом і Шахтарем відповідатимуть понад 1430 осіб, повідомляє Mundo Deportivo.

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На стадіоні Сантьяго Бернабеу очікується 55 тисяч вболівальників. У Мадриді цей поєдинок вважають матчем "з підвищеним ризиком", тому охорона буде посилена. За безпеку відповідатимуть 175 офіцерів Національної поліції, 70 агентів з муніципальної поліції Мадрида, 20 представників громадської оборони, 3 представники пожежної служби, 46 членів Червоного Хреста та 1123 охоронці та помічники від Реала.

Нагадаємо, поєдинок між Реалом та Шахтарем відбудеться у середу, 5 жовтня, у Мадриді. Початок зустрічі о 22:00. Після 2-х турів "гірники" йдуть у турнірній таблиці групи F з 4 очками другими, відстаючи від "вершкових" на 2 пункти.

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