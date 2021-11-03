"Я розумію свист фанатів на Бернабеу. Це особливий матч, і вимоги вбоолівальників – це добре для нашої мотивації. Ми почали добре, а потім інтенсивність зменшилась. У першому таймі бували надто довгі відрізки контролю м'яча. Таке буває, і добре, що наші вболівальники розбурхують нас свистом.

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Залежність від Куртуа, Бензема і Вінісіуса? Це правда, що на цьому етапі сезону вони дещо виділяються на тлі інших футболістів, але я думаю, що вся команда старається. Інші також виконують чималу роботу, наприклад, Мілітао і Алаба сьогодні. Будемо виділяти Каріма та Вінісіуса, але Реал – це не лише три гравці. В цей період вони грають краще.

Обидва тайми ми почали добре, агресивно, але потім чекали після першого гола. Контролювали м'яч без особливо гострих атак, і в перерві я скзав про це гравцям. Чому лише дві заміни? Хотіли уникнути проблем Карвахаля після травми, а на правому фланзі у нас ще й були великі проблеми. Карім просто втомився, і я вирішив випустити Йовіча замість нього. Загалом ми добре контролювали матч.

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Зараз у Вінісіуса йде гра, обидва голи прийшли від нього. Він висувається, грає впевнено, тому у нього все виходить. Форма Азара? Я думаю, що він готовий грати. Можливо, він вийшов би і сьогодні, можливо, вийде у суботу. Це гравець, якому потрібні хвилини на полі. У нього вони будуть, просто цей момент повинен настати. Сьогодні я вирішив його не випускати через стратегію. Були проблеми на флангах, і він міг постраждати. Едену краще грати в центрі.

У першому таймі Шахтар змінив свій стиль, і нам довелось відійти в захист. Вони все ж забили свій гол. Під кінець матчу ми трохи відійшли, щоб не пропускати ще. Крім того, вже з'явилась втома. Шахтар – команда особлива, любить пресингувати. Саме тому нам довелось змінити стиль гри – щоб долати пресинг", – пояснив Анчелотті на прес-конференції.

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