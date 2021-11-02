Наставник мадридського Реала Карло Анчелотті перед поєдинком 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря поспілкувався з пресою, яка переважно розпитувала не про донеччан.

"Йовіч? Йому тут добре, він – щасливий. Я стараюсь дати йому якомога більше любові. Він знає, що мені подобається його гра. Сьогодні перед ним найкращий нападник світу. Він повинен бути готовим до всього.

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Асенсіо? Він дуже відрізняється від Родріго. Я прошу його використовувати його сильні сторони. Це важливо для нас. Родріго? У нього невеликий дискомфорт. Гадаю, він повернеться без проблем після перерви на матчі збірних. Це не велика проблема, але завтра його не буде. Травми – проблема календаря для всіх. У кожній грі, яку я дивлюсь, є якісь пошкодження.

Бейл? Він відданий своїй справі. У нього була серйозна травми, він ще не тренувався з командою. Незабаром повернеться. Збірна Уельсу потребує його, а тому оцінить, чи зможе він грати. Ми будемо раді, коли він одужає і повернеться до нас кращим.

Азар? Треба добре тренуватись і чекати, поки наступить відповідний момент. Хто ж думав, що Маріано так гратиме добре (в матчі з Ельче – прим.). Він вийшов і скористався шансом. Так повинен робити й Еден.

Ми добре знаємо Шахтар. Дуже добре. Перемога в цьому матчі багато означатиме. Перемога чи поразка сильно все змінює. Якщо ми програємо, це змусить нас грати на перемогу в двох наступних зустрічах. Виграємо – будемо близькими до цілі, команда не матиме думок про провал на ментальному рівні", – цитує Анчелотті Marca.

Зустріч проти Реала відбудеться вже завтра, 3 листопада, початок о 19:45. Наразі Шахтар є аутсайдером групи D, набравши 1 очко після 3-х турів.

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