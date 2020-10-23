"Це був поганий матч для нас, ми не грали добре, особливо в першому таймі. Шахтар діяв чудово – вони користувалися нашими помилками. Молодці, добре попрацювали і забили три голи. Я думаю, що Шахтар – дуже хороша команда, вони показали це і вони заслуговували перемогу.

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Кого з команди суперника міг би виділити? Я думаю, що якщо називати якесь ім'я, то це – Манор Соломон. Він провів чудовий матч", – сказав Модріч у коментарі Shakhtar TV.

Нагадаємо, сенсаційна перемога над Реалом дозволила Шахтарю очолити групу B Ліги чемпіонів. Окрім мадридців, "гірникам" протистоятимуть Борусія М та Інтер.

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