"Жалітися немає часу. Ми повинні додати в наступних іграх.

Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Реал погано розпочав матч. Потім ми покращили свою гру, та сьогодні цього було недостатньо, щоб переламати ситуацію. Зідан нам сказав, щоб після перерви ми зіграли краще й додали. Це важка поразка, та попереду ще багато ігор", – цитує хорвата OK Diario.

Нагадаємо, що голів Модріча та Вінісіуса "вершковим" забракло навіть для нічиєї із Шахтарем. За "гірників" забили Тете й Соломон, а ще один м'яч у власні ворота забив мадридець Варан.

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