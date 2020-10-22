Шахтар на виїзді обіграв Реал в рамках групового етапу Ліги чемпіонів (3:2), це вже третя поразка мадридців у єврокубках поспіль.

Реал – Шахтар – 2:3 – відео голів і огляд матчу

Таку невтішну серію на євроарені королівський клуб востаннє демонстрував у 1981 році, повідомляє Gracenote Live. Нагадаємо, до зустрічі з "гірниками" мадридці двічі поступились Манчестер Сіті в 1/8 фіналу ЛЧ минулого сезону (1:2).

Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.

Шахтар сенсаційно обіграв Реал в Мадриді – Зідана знищили за 12 хвилин