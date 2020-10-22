Реал – Шахтар: мадридці повторили програшну серію в єврокубках з 1981 року
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Шахтар добряче попсував статистику Реала на євроарені.
завершено
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
Тете 29’
Рафаель Варан 33’
Манор Соломон 41’
29’ Тете
33’ Рафаель Варан
41’ Манор Соломон
54’ Лука Модріч
59’ Жуніор Вінісіус
Шахтар на виїзді обіграв Реал в рамках групового етапу Ліги чемпіонів (3:2), це вже третя поразка мадридців у єврокубках поспіль.
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Таку невтішну серію на євроарені королівський клуб востаннє демонстрував у 1981 році, повідомляє Gracenote Live. Нагадаємо, до зустрічі з "гірниками" мадридці двічі поступились Манчестер Сіті в 1/8 фіналу ЛЧ минулого сезону (1:2).
Нагадаємо, у нинішньому розіграші ЛЧ "гірники" змагаються з Реалом, Інтером та Борусією М.
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