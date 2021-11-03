"Вершкові" забили свій 1000-й м'яч за весь час виступів у Кубку/Лізі чемпіонів.

Реал Мадрид – Шахтар – відео голів

Реал став першим клубом, якому підкорилося таке досягнення. Найближчою до мадридців зараз є Баварія, однак у мюнхенців всього 759 точних ударів. Голи на стадії кваліфікації також враховуються.

Додамо, що найбільший внесок у тисячу Реала зробив Кріштіану Роналду – 105 м'ячів.

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