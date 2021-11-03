Реал – Шахтар: мадридці першими в історії Ліги чемпіонів забили 1000 голів
20:41 - Читать на русском
Нападник Реала Карім Бензема оформив фантастичний клубний ювілей.
75' live
14’ Карім Бензема
61’ Карім Бензема
Педро Фернандо 39’
14’ Карім Бензема
39’ Педро Фернандо
61’ Карім Бензема
"Вершкові" забили свій 1000-й м'яч за весь час виступів у Кубку/Лізі чемпіонів.
Реал Мадрид – Шахтар – відео голів
Реал став першим клубом, якому підкорилося таке досягнення. Найближчою до мадридців зараз є Баварія, однак у мюнхенців всього 759 точних ударів. Голи на стадії кваліфікації також враховуються.
Додамо, що найбільший внесок у тисячу Реала зробив Кріштіану Роналду – 105 м'ячів.
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