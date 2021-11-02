Реал – Шахтар: мадридці оголосили заявку з 5 очікуваними втратами
Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі списком гравців, на яких розраховує у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти Шахтаря.
Заявка "вершкових" складається з 23 гравців, серед яких український голкіпер Андрій Лунін.
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Від травм продовжують відновлення 5 гравців – Бейл, Себальйос, Вальверде, Родріго та Маріано. Натомість головний бомбардир мадридців Карім Бензема повністю відновився і готовий допомогти команді.
Нагадаємо, що матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 3 листопада. Початок поєдинку о 19:45. Мадридці наразі посідають 2 місце у групі D (6 очок), а "гірники" з 1 пунктом замикають квартет.
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