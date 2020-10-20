"Ліга чемпіонів – дуже важлива для Реала, це особливий турнір для клубу. Треба добре стартувати, тому важливо набрати 3 очки. Я відновився після пошкодження та почуваюся добре, готуюся до гри. Відсутність Рамоса? Безумовно, це наш капітан та лідер, якого завжди бракуватиме. Втім, у нас є й інші захисники світового рівня. У Реала є глибина складу, я довіряю всім партнерам.

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Вірю, що Реал може виграти Лігу чемпіонів. У нас є все для цього, ми віримо у свій успіх. Реал – один із фаворитів турніру. Не явним, але ми позмагаємося з ПСЖ, Баварією, Ювентусом, Барселоною... Водночас наша команда зосередиться на всіх змаганнях, у яких бере участь. Реал прагне виграти всі турніри.

Конкуренція з Луніним? Андрій – чудовий голкіпер, у якого хороше майбутнє. Я постійну бачу його на тренуваннях. Коли настане його час, то він зіграє. Він добе конкурує зі мною, бо він хороший воротар", – цитує Тібо Куртуа AS.

Поєдинок Реал Мадрид – Шахтар пройде 21 жовтня в Іспанії. Початок – о 19:55 за київським часом.

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