"Нам потрібно буде детальніше подивитися, як Шахтар ставить гру. Через те, що їм потрібні очки, я не думаю, що вони будуть надто обачними. Ми повинні спробувати відібрати у них м'яч і відсунути на їхню половину, щоб перемогти.

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Чесно кажучи, я вважаю нас одними з фаворитів ЛЧ. Реал здатен обіграти будь-яку команду у світі. Якщо інші не відводять нам роль фаворитів, то це не проблема. Для нас навіть краще позбутися цього тиску. Ми думаємо про те, щоб бути першими в групі, продовжувати здобувати перемоги у чемпіонаті. За кілька місяців ми побачимо, де перебуваємо і за що боротимемося", – цитує Карвахаля AS.

Нагадаємо, що матч Реал – Шахтар відбудеться у середу, 3 листопада. Початок поєдинку о 19:45. Мадридці наразі посідають 2 місце у групі D (6 очок), а "гірники" з 1 пунктом замикають квартет.

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