Реал – Сельта: Зідан перекроїв склад у першому матчі після повернення – пряма трансляція

Мадридський Реал зустрічається з Сельтою в 28 турі іспанської Прімери. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".
Матч 28-го туру чемпіонату Іспанії Реал – Сельта розпочався о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.
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Склади команд
Реал: Навас – Одріосола, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Модріч, Іско – Бейл, Бензема, Асенсіо.
Запасні: Куртуа, Начо, Маріано, Вальверде, Браїм, Регілон, Себальйос.
Сельта: Бланко – Васкес, Араухо, Костас, Хунка – Йокушлу, Лоботка – Сісто, Мендес, Буфал – Гомес.
Запасні: Серхіо, Бельтран, Худт, Хюльсагер, Єнсен, Йосабед, Будебуз.
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Реал – Сельта: пряма трансляція: