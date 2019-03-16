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Реал – Сельта: Зідан перекроїв склад у першому матчі після повернення – пряма трансляція

17:05 2087 Читать на русском
Реал – Сельта: Зідан перекроїв склад у першому матчі після повернення – пряма трансляція
Реал – Сельта: пряма трансляція

Мадридський Реал зустрічається з Сельтою в 28 турі іспанської Прімери. Дивіться пряму відеотрансляцію MEGOGO на "Футбол 24".

 

Матч 28-го туру чемпіонату Іспанії Реал – Сельта розпочався о 17:15 за київським часом. Пряму відеотрансляцію поєдинку ви маєте змогу переглянути безпосередньо у цій новині.

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Склади команд

Реал: Навас – Одріосола, Варан, Рамос, Марсело – Кроос, Модріч, Іско – Бейл, Бензема, Асенсіо.

Запасні: Куртуа, Начо, Маріано, Вальверде, Браїм, Регілон, Себальйос.

Сельта: Бланко – Васкес, Араухо, Костас, Хунка – Йокушлу, Лоботка – Сісто, Мендес, Буфал – Гомес.

Запасні: Серхіо, Бельтран, Худт, Хюльсагер, Єнсен, Йосабед, Будебуз.

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Реал – Сельта: пряма трансляція:

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