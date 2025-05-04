Реал прийматиме Сельту у 34 турі Ла Ліги. Стартові склади та онлайн-трансляція матчу – у цій новині на "Футбол 24"

Матч Реала та Сельти розпочнеться о 15:00 за київським часом. Зустріч можна переглянути на платформі MEGOGO за наявності максимальної підписки.

Лунін і Беллінгем дізналися свою долю на матч з Сельтою – Реал неочікувано втратив зіркового лідера атаки

Андрій Лунін потрапив до заявки гру, але у стартовому складі знову не з'явиться. Карло Анчелотті через кадрові проблеми з захисниками змушений випустити Чуамені в центрі оборони.

Стартові склади:

Реал: Куртуа, Фран, Асенсіо, Чуамені, Васкес, Беллінгем, Вальверде, Себальйос, Вінісіус, Мбаппе, Гюлер.