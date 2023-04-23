Команда Карло Анчелотті впоралася з Сельтою у 30-му турі чемпіонату Іспанії. Дивіться відео голів і огляд ключових моментів гри на "Футбол 24".

Посеред тижня Реал оформив вихід у півфінал Ліги чемпіонів, вдруге обігравши лондонський Челсі. На позитивній хвилі мадридці впоралися і з середняком Ла Ліги, який ще не гарантував собі збереження прописки в Прімері на наступний сезон.

Реал впевнено переміг Сельту – Асенсіо став найкращим іспанським бомбардиром у 2023 році, Мілітао забив 7-й гол у сезоні

Все вирішили голи наприкінці першого і на старті другого таймів. Спершу Марко Асенсіо скористався пасом Вінісіуса, а одразу по перерві Мілітао вгатив м'яч у сітку після навісу Асенсіо з кута поля. Галісійці могли бодай скоротити відставання, однак не змогли пробити Тібо Куртуа.

2:0 – Реал скоротив відставання від Барселони до 8-ми пунктів, але каталонці свій матч 30-го туру ще не зіграли. Сьогодні, 23 квітня, "блаугранас" спробують набрати очки в дуелі з мадридським Атлетіко.