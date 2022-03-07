Участь форварда ПСЖ Кіліана Мбаппе у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала під великим питанням.

Мбаппе примудрився травмуватись на вчорашньому тренуванні, тож цілком може пропустити поєдинок з Реалом, повідомляє AS з посиланням на Le Parisien.

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Кіліану належить пройти ще кілька тестів, аби стало відомо точно про його участь у поєдинку. Додамо, що саме Мбаппе став героєм першої зустрічі, забивши вирішальний гол у компенсований час.

Загалом, Мбаппе провів 34 матчі за ПСЖ у поточному сезоні, у яких забив 24 голи та віддав 17 асистів.

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