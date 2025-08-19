Реал прийматиме Осасуну в першому турі Ла Ліги 2025/26. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію гри шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч Реал – Осасуна відбудеться сьогодні (19 серпня). Стартовий свисток на Сантьяго Бернабеу пролунає о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на Megogo за наявності підписки. За головними подіями матчу також можна стежити у онлайні Футбол 24.

Хабі Алонсо дебютує на чолі Реала в рамках чемпіонату Іспанії. Прихід нового тренера не змінив статус Андрія Луніна – українець сидить у запасі, Тібо Куртуа в основі.

Стартовий склад Реала: Куртуа – Александер-Арнольд, Мілітао, Хьойсен, Каррерас – Чуамені, Вальверде (к), Гюлер – Браїм, Мбаппе, Вінісіус.

Стартовий склад Осасуни: Серхіо Еррера (к) – Розьє, Бойомо, Катена, Хуан Крус, Бретонес – Монкайола, Торро – Рубен Гарсія, Будімір, Аймар Ороз.