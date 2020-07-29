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Реал – найдорожчий бренд світу, Барселона обійшла Манчестер Юнайтед у топ-10

29 липня 22:40 - Читать на русском
Реал – найдорожчий бренд світу, Барселона обійшла Манчестер Юнайтед у топ-10
Фото ФК Реал

Лідер рейтингу не змінився, хоч і втратив у ціні близько 300 млн доларів.

Британська компанія Brand Finance оприлюднила традиційний рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу. Минулорічний лідер не змінився, вартість Реала становить 1,572 млрд доларів (минулорічний показник – 1,846 млрд).

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Топ-10 найдорожчих клубів:

1 (1). Реал (1,572 млрд доларів)

2 (3). Барселона (1,565 млрд)

3 (2). Манчестер Юнайтед (1,456 млрд)

4 (6). Ліверпуль (1,398 млрд)

5 (5). Манчестер Сіті (1,245 млрд)

6 (4). Баварія (1,169 млрд)

7 (8). ПСЖ (1,071 млрд)

8 (7). Челсі (1,051 млрд)

9 (10). Тоттенхем (868 млн)

10 (9). Арсенал (796 млн)

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