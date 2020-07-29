Реал – найдорожчий бренд світу, Барселона обійшла Манчестер Юнайтед у топ-10

Британська компанія Brand Finance оприлюднила традиційний рейтинг найдорожчих футбольних брендів світу. Минулорічний лідер не змінився, вартість Реала становить 1,572 млрд доларів (минулорічний показник – 1,846 млрд).
Бензема назвав свій рейтинг найкращих гравців – у списку француза лише представники Реала
Топ-10 найдорожчих клубів:
1 (1). Реал (1,572 млрд доларів)
2 (3). Барселона (1,565 млрд)
3 (2). Манчестер Юнайтед (1,456 млрд)
4 (6). Ліверпуль (1,398 млрд)
5 (5). Манчестер Сіті (1,245 млрд)
6 (4). Баварія (1,169 млрд)
7 (8). ПСЖ (1,071 млрд)
8 (7). Челсі (1,051 млрд)
9 (10). Тоттенхем (868 млн)
10 (9). Арсенал (796 млн)
10 найдорожчих трансферів літа – деякі імена вас здивують