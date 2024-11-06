"Думаю, справедливо буде сказати, що ми грали без страху. Мілан грав з відвагою. Нелегко приїхати сюди і грати проти найкращої команди світу на цю мить – особливо, коли ти хочеш показати цю мужність, цю індивідуальність. Я вважаю, що в першому таймі ми грали чудово.

Лунін не завадив сенсації у відеоогляді матчу Реал – Мілан – 1:3

У другому таймі, можливо, ми трохи більше постраждали, тому що Мадрид більше пресингував, особливо в останні 30 метрів, але врешті-решт ми забили дивовижний гол. Три голи, але три якісних голи, і при цьому ми грали з дивовижною позиційною грою. Я дуже, дуже щасливий через те, як мужньо ми грали.

Річ у тім, що ми змогли скористатися помилками Мадрида як завдяки позиційній грі, так і завдяки нашому чудовому настрою. Потрібна сміливість, щоб грати так, як ми, але ми дійсно розуміли моменти матчу, наприклад, коли потрібно прискорюватися, а коли тиснути. Перший тайм був майже ідеальною грою, і я дуже задоволений своїми гравцями", – наводить слова Фонсеки офіційний сайт УЄФА.

Зауважимо, що Мілан несподівано переміг Реал на Сантьяго Бернабеу (3:1), набрав 6 очок та піднявся на 18 сходинку.

Сейви Луніна не врятували Мадрид від ганьби на Бернабеу – Реал програв Мілану, пропустивши три голи