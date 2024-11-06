"Нам потрібно хвилюватися, ми не показуємо себе з найкращого боку. Ми не є компактною командою, і нам потрібно це змінити. Нам бракує порядку в команді і, як наслідок, ми пропускаємо занадто багато голів. Рання заміна Вальверде? У Феде були проблеми зі спиною. Він добре тренувався вчора, але в першому таймі був не в найкращому стані. Тому я його зняв.

Лунін не завадив сенсації у відеоогляді матчу Реал – Мілан – 1:3

Проблема не у Вінісіусі та Мбаппе, і не в тому, чи знайшли вони порозуміння. Річ у тому, з якою легкістю суперник наближається до наших воріт у небезпечних ситуаціях. Ми повинні працювати набагато тісніше разом як команда у важливі моменти. Наразі ми не здатні продемонструвати ефективну трудову етику", – цитує Анчелотті офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що Реал в домашньому матчі програв Мілану (1:3) – мадридці перед цим були розбиті Барселоною у Ла Лізі (0:4).

Сейви Луніна не врятували Мадрид від ганьби на Бернабеу – Реал програв Мілану, пропустивши три голи