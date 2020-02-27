Реал – Манчестер Сіті: Зідан назвав головну причину поразки своєї команди

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан поділився емоціями після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2).

"Реал демонстрував гарну гру протягом 75 хвилин. Ця поразка нас злить, але протистояння триває не менше 180 хвилин. Потрібно спробувати знайти щось позитивне у нашій грі.

Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У результаті для нас немає нічого хорошого, а по грі все було не так погано, якщо не брати до уваги останні хвилини. Протягом 70 хвилин гравці Реала діяли чудово. Якщо ми хочемо пройти далі, то зобов'язані вигравати в Манчестері. Нам не вистачило концентрації ще на 10 хвилин у дуже складній грі, і ми поплатилися за це", – цитує Зідана видання Marca.

Нагадаємо, вчора, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на Сантьяго Бернабеу поступився Манчестер Сіті з рахунком 1:2. На гол Іско влучними пострілами відповіли Габріел Жезус та Кевін де Брюйне з пенальті. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

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