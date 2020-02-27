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Реал – Манчестер Сіті: Зідан назвав головну причину поразки своєї команди

09:30 2300 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Зідан назвав головну причину поразки своєї команди
Зінедін Зідан / Фото з відкритих джерел

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан поділився емоціями після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті (1:2).

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Реал демонстрував гарну гру протягом 75 хвилин. Ця поразка нас злить, але протистояння триває не менше 180 хвилин. Потрібно спробувати знайти щось позитивне у нашій грі.

Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

У результаті для нас немає нічого хорошого, а по грі все було не так погано, якщо не брати до уваги останні хвилини. Протягом 70 хвилин гравці Реала діяли чудово. Якщо ми хочемо пройти далі, то зобов'язані вигравати в Манчестері. Нам не вистачило концентрації ще на 10 хвилин у дуже складній грі, і ми поплатилися за це", – цитує Зідана видання Marca.

Нагадаємо, вчора, у першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Реал на Сантьяго Бернабеу поступився Манчестер Сіті з рахунком 1:2. На гол Іско влучними пострілами відповіли Габріел Жезус та Кевін де Брюйне з пенальті. Матч-відповідь пройде 17 березня о 22:00.

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