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Реал – Манчестер Сіті: Вінісіус уник покарання за критику арбітрів

21:36 132 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Вінісіус уник покарання за критику арбітрів
Жуніор Вінісіус / EFE

УЄФА не каратиме вінгера мадридського Реала Жуніора Вінісіуса за критичні вислови на адресу суддівської бригади після програного англійському Манчестер Сіті першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

Чиновники вирішили не застосовувати санкцій до бразильця, повідомляє Marca.

Вінісіус поскаржився на суддівство у матчах Реала

Вінісіус після поєдинку проти "містян" звинуватив суддів у поганій роботі, а також дорікнув, що вони завжди так працюватимуть на матчах Реала. В УЄФА вважають, що вінгер прокоментував події матчу надто емоційно, оскільки ще був високим градус протистояння. Отже, карати юніора не будуть, тому він зможе зіграти в матчі-відповіді 17 березня.

У нинішньому сезоні Жуніор Вінісіус провів за "вершкових" 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус Реал Мадрид - Манчестер Сіті
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