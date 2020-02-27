Реал – Манчестер Сіті: Вінісіус уник покарання за критику арбітрів

УЄФА не каратиме вінгера мадридського Реала Жуніора Вінісіуса за критичні вислови на адресу суддівської бригади після програного англійському Манчестер Сіті першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Чиновники вирішили не застосовувати санкцій до бразильця, повідомляє Marca.

Вінісіус поскаржився на суддівство у матчах Реала

Вінісіус після поєдинку проти "містян" звинуватив суддів у поганій роботі, а також дорікнув, що вони завжди так працюватимуть на матчах Реала. В УЄФА вважають, що вінгер прокоментував події матчу надто емоційно, оскільки ще був високим градус протистояння. Отже, карати юніора не будуть, тому він зможе зіграти в матчі-відповіді 17 березня.

У нинішньому сезоні Жуніор Вінісіус провів за "вершкових" 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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