Головним арбітром поєдинку призначений португалець Артур Діаш, для якого це буде перший півфінал ЛЧ у кар'єрі. Асистентами 43-річного рефері будуть Паулу Соареш та Педру Рібейру (Португалія). Четвертий арбітр – Даніеле Орсато (Італія), а за VAR відповідатиме Массіміліано Ірраті, повідомляє Marca.

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Діаш був четвертим арбітром у знаменитому погромі Барселони від Баварії з рахунком 2:8, спостерігав за камбеком Ліверпуля проти Барси (4:0) і вильотом Манчестер Сіті від Тоттенхема (4:3). У статусі головного арбітра працював на матчі ЛЧ Шахтар – Манчестер Сіті (0:3), а також поєдинках Ліги Європи Рома – Шахтар (3:0) і Севілья – Манчестер Юнайтед (3:0). Фіксував португалець і ганьбу Реала – 0:3 на Сантьяго Бернабеу в поєдинку ЛЧ проти російського ЦСКА (0:3).

Поєдинок Реал Мадрид – Манчестер Сіті стартує 9 травня о 22:00 за Києвом. Матч-відповідь буде зіграний 17 травня в Англії. Іншим фіналістом Ліги чемпіонів 2022/23 стане переможець пари Інтер – Мілан.