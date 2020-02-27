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Реал – Манчестер Сіті: Рамос наздогнав рекордсменів Ліги чемпіонів за кількістю червоних карток

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Реал – Манчестер Сіті: Рамос наздогнав рекордсменів Ліги чемпіонів за кількістю червоних карток
Серхіо Рамос / Твіттер Реал Мадрид

Капітан "галактікос" Серхіо Рамос підвів свою команду у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос у програному першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті заробив вилучення наприкінці матчу.

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На 86-й хвилині 33-річний футболіст побачив перед собою червону картку за фол останньої надії на Габріелі Жезусі. Для іспанця це стала четверта червона картка у Лізі чемпіонів. За цим показником він наздогнав рекордсменів турніру Златана Ібрагімовича і Едгара Давідса, у яких також по чотири вилучення.

Цікаво, що Рамос встановив ще один рекорд: три з чотирьох вилучень – прямі червоні картки. Загалом, на рахунку іспанця 27 вилучень в 903 матчах за кар’єру.

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Ліга чемпіонів 2019/20 Ліга чемпіонів Серхіо Рамос Серхіо Рамос Манчестер Сіті Манчестер Сіті Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сіті
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