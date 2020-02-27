Реал – Манчестер Сіті: Рамос наздогнав рекордсменів Ліги чемпіонів за кількістю червоних карток

Капітан "галактікос" Серхіо Рамос підвів свою команду у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос у програному першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті заробив вилучення наприкінці матчу.

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На 86-й хвилині 33-річний футболіст побачив перед собою червону картку за фол останньої надії на Габріелі Жезусі. Для іспанця це стала четверта червона картка у Лізі чемпіонів. За цим показником він наздогнав рекордсменів турніру Златана Ібрагімовича і Едгара Давідса, у яких також по чотири вилучення.

Цікаво, що Рамос встановив ще один рекорд: три з чотирьох вилучень – прямі червоні картки. Загалом, на рахунку іспанця 27 вилучень в 903 матчах за кар’єру.

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