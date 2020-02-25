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Реал – Манчестер Сіті: мадридці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів

17:58 536 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: мадридці оголосили заявку на матч Ліги чемпіонів
Бензема та Серхіо Рамос / ФК Реал Мадрид

Тренерський штаб мадридського Реала визначився із переліком гравців, які можуть вийти на поле в першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів проти англійського Манчестер Сіті.

 

До списку потрапили 19 гравців. Попередню заявку опублікував офіційний твіттер "вершкових".

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Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Серхіо Рамос, Варан, Марсело, Ф. Менді

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско

Нападники: Бензема, Бейл, Лукас Васкес, Йовіч, Вінісіус

Проти "містян" не зіграють травмовані Марко Асенсіо та Еден Азар. Також не знайшлося місця у заявці Начо, Браїму Діасу та Хамесу Родрігесу.

Нагадаємо, що матч Реал – Манчестер Сіті відбудеться у середу, 26 лютого. Початок поєдинку о 22:00.

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Теги
Ліга чемпіонів Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид - Манчестер Сіті
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