Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола розсипався у компліментах "галактікос"

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився очікуваннями від першої зустрічі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала.

"Цей клуб мене неймовірно захоплює. Його футболісти так багато разів грали у фіналі Ліги чемпіонів, і я навіть не знаю, скільки разів кожен з них піднімав трофей. Можливо, Клаудіо Браво вигравав Лігу чемпіонів і ще хтось. У Сіті не так багато футболістів, які завойовували цей кубок.

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Але нам необхідне бажання виграти турнір і бути самими собою. Ми можемо перемогти в ньому або програти. Але ми повинні бути самими собою протягом 180 хвилин з Реалом. Це справжнісіньке випробування. Реал – це клуб, з якого ми хочемо брати приклад. Я хочу поїхати у Мадрид і після закінчення матчу сказати: "Ми показали себе такими, якими ми є". Це найголовніше в подібних турнірах.

Ми повинні спробувати зробити це на одному з найбільших, найгарніших і найпрестижніших стадіонів. Ми постараємося використати нашу зброю і забити. Але якщо нам не вдасться – ми привітаємо суперника і спробуємо виступити краще наступного разу. Ми постараємося зробити все можливе, знаючи, що граємо проти команди, яка вигравала Лігу чемпіонів 13 раз і є її королем", – цитує Гвардіолу видання Goal.

Нагадаємо, вже в середу, 26 лютого, відбудеться перший поєдинок 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом і Манчестер Сіті. Початок матчу о 22:00.

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