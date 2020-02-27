Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола прокоментував вольову перемогу "містян" на Сантьяго Бернабеу

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував матч з Реалом, у якому його команда здобула важливу виїзну перемогу.

"Ми приїхали, щоб постаратися здобути перемогу, і ми це зробили. Це тільки перша частина. Якщо хто і може вийти з такого становища, то саме цей клуб.

Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ми пропустили тоді, коли були кращими по грі. Коли кращим був Реал, ми забили. Це футбол. Я пам'ятаю чвертьфінальний матч на Енфілді кілька сезонів тому, коли ми грали неймовірно, а у суперника стали гольовими всі удари в площину.

Що стосується травми Ляпорта, то, коли гравець пропускає п'ять місяців, подібний розвиток подій такий жорстокий. Фернандінью увійшов в гру і зіграв дійсно чудово. Я так пишаюся. Для нього це перший крок.

Ще нічого не закінчено. Зараз ми можемо насолодитися моментом. У неділю нас чекає фінал Кубка ліги. Ми продовжимо виступ Прем'єр-лізі і будемо готуватися до гри з Реалом", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, гру в Манчестері через дискваліфікацію пропустить захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді, а також капітан Реала Серхіо Рамос. Матч на Етіхаді відбудеться 17 березня.

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