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Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола прокоментував вольову перемогу "містян" на Сантьяго Бернабеу

08:25 2096 Читать на русском
Реал – Манчестер Сіті: Гвардіола прокоментував вольову перемогу "містян" на Сантьяго Бернабеу
Хосеп Гвардіола / ВВС

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підсумував матч з Реалом, у якому його команда здобула важливу виїзну перемогу.

60’ Іско
86’ Серхіо Рамос
 
Габріел Жезус 78’
Кевін де Брюйне 83’
60’ Іско
78’ Габріел Жезус
83’ Кевін де Брюйне
86’ Серхіо Рамос

"Ми приїхали, щоб постаратися здобути перемогу, і ми це зробили. Це тільки перша частина. Якщо хто і може вийти з такого становища, то саме цей клуб.

Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ми пропустили тоді, коли були кращими по грі. Коли кращим був Реал, ми забили. Це футбол. Я пам'ятаю чвертьфінальний матч на Енфілді кілька сезонів тому, коли ми грали неймовірно, а у суперника стали гольовими всі удари в площину.

Що стосується травми Ляпорта, то, коли гравець пропускає п'ять місяців, подібний розвиток подій такий жорстокий. Фернандінью увійшов в гру і зіграв дійсно чудово. Я так пишаюся. Для нього це перший крок.

Ще нічого не закінчено. Зараз ми можемо насолодитися моментом. У неділю нас чекає фінал Кубка ліги. Ми продовжимо виступ Прем'єр-лізі і будемо готуватися до гри з Реалом", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, гру в Манчестері через дискваліфікацію пропустить захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді, а також капітан Реала Серхіо Рамос. Матч на Етіхаді відбудеться 17 березня.

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blog_ava
Реал – Манчестер Сіті – 1:2 – відео голів та огляд матчу
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Реал Мадрид - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліга чемпіонів Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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